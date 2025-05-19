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02:00, 19 мая 2025Забота о себе

Названа оптимальная частота секса

Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Сексологи Лекс Браун-Джеймс и Кейси Таннер рассказали, что обычно парам рекомендуют заниматься сексом не реже одного раза в неделю. Однако оптимальной частоты интимной близости не существует, заявили они журналу Glamour.

По словам Браун-Джеймс, на сексуальное влечение влияет множество факторов, помимо либидо, поэтому совершенно нормально, что в какой-то период жизни пары вообще не занимаются сексом, а в другой — становятся очень активными в спальне. Кроме того, специалистка утверждает, что часто пары, у которых интимная связь бывает раз в год, намного сильнее привязаны друг к другу, чем те, кто каждую неделю занимается сексом.

В свою очередь, Таннер добавила, что стремление следовать четким правилам в постели не делает отношения лучше, а лишь добавляет в них стресс. «Заниматься сексом, потому что должен, а не потому что хочется — это отличный способ вызвать обиду в отношениях. Такой подход создает эмоциональную и физическую дистанцию, приводящую к недоверию, недопониманию и напряжению», — считает она.

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