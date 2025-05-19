Путин оценил переговоры по Украине в Стамбуле

Путин о переговорах РФ и Украины в Стамбуле: Стороны в целом на правильном пути

Переговоры Москвы и Киева в Стамбуле, прошедшие 16 мая, показывают, что стороны на верном пути. Об этом заявил президент России Владимир Путин по итогам телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом, передает РИА Новости.

«Кстати говоря, контакты между участниками встречи и переговоров в Стамбуле — они возобновились, и это дает основание полагать, что мы в целом на правильном пути», — отметил глава государства.

Телефонные переговоры Путина и Трампа прошли вечером 19 мая. Они продолжались более двух часов.

По словам российского президента, разговор с американским коллегой был откровенным и содержательным. Он также поблагодарил США за поддержку возобновления прямых переговоров между РФ и Украиной.