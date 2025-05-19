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02:55, 19 мая 2025Россия

ВСУ совершили попытки атаковать Крым

«РВ»: ВСУ всю ночь атакуют Крым дронами, их сбивают российские силы ПВО
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь с 18 на 19 мая совершают попытки атаковать полуостров Крым при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Российская армия уничтожает дроны силами противовоздушной обороны (ПВО), об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» («РВ»).

Уточняется, что попытки ударов по территории российского региона начались после полуночи. Массированная атака беспилотниками затронула несколько районов на севере полуострова, в частности, дроны направлялись в сторону Джанкоя.

«Немало дронов уже сбиты нашими силами ПВО», — говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны России рассказали об очередной попытке Киева атаковать Крым 18 мая, средства ПВО сбили беспилотник самолетного типа. До этого в этот день было совершено еще несколько попыток ударов украинскими дронами по террритории полуострова.

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