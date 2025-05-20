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08:30, 20 мая 2025Забота о себе

70-летняя женщина рассказала о расцвете сексуальности

Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Женщина по имени Тима Пембертон из Великобритании рассказала, что в 70 лет ведет активную половую жизнь и испытывает лучшие в ее жизни моменты интимной близости. Откровения британки опубликовало издание New York Post.

Пембертан призналась, что новый расцвет ее сексуальности произошел после развода с мужем, с которым она прожила 34 года. По словам женщины, поводом стало желание супруга, который старше ее на 18 лет, жить в деревне, где нет развлечений.

После развода Тима отправилась в Лондон, где жил сын. Там она зарегистрировалась в приложениях для знакомств и стала ходить на свидания. «Я живу жизнью подростка. Я чувствую себя нестареющей и на самом деле думаю, что стала счастливее. Я выгляжу лучше, чем 20 лет назад», — считает британка.

Женщина рассказала, что вскоре познакомилась с мужчиной, который ее заинтересовал, и впервые за много лет согласилась на интимную связь с новым избранником. «Я была на седьмом небе от счастья. Я подпрыгивала, танцевала, прыгала везде», — поделилась эмоциями Пембертон.

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70-летняя Тима подчеркнула, что не собирается вновь выходить замуж или начинать серьезные отношения. По словам британки, она хочет наслаждаться жизнью и мечтает разрушить стереотип о том, что пожилые женщины не хотят секса и не получают от него удовольствия.

Ранее пожилая пара из Британии поделилась необычным способом разнообразить и сделать ярче сексуальную жизнь. Супруги сочиняют друг для друга эротические истории.

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