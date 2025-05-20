Болевшая 20 лет необъяснимой болезнью женщина узнала диагноз благодаря соцсетям

Daily Mirror: Британка через 20 лет лечения узнала правду о загадочных симптомах

Жительница Великобритании Тилли Роуз с детства испытывала загадочные симптомы, которые не могли объяснить врачи. Правду о своем диагнозе она узнала благодаря соцсетям через 20 лет бесполезного лечения, пишет Daily Mirror.

Роуз рассказала, что проблемы со здоровьем у нее начались в 10 лет, когда ей вырезали аппендикс. После этого она долго лежала в больнице с рецидивирующей пневмонией, а в 16 лет ей сделали экстренную резекцию кишечника. «Самым ужасным было то, что никто не мог объяснить, почему все это происходило с моим телом», — вспоминает она.

По словам Роуз, правда выяснилась через несколько лет, когда она уже поступила в университет своей мечты — Оксфорд. Оказалось, что в возрасте пяти лет Тилли выпила непастеризованное молоко и с тех пор у нее развивалась активная форма туберкулеза. «У меня были противоречивые эмоции: страх из-за ужасной болезни и огромное облегчения от того, что я получила объяснение своим симптомам», — вспоминает женщина.

Однако назначенное врачами лечение не помогло, вскоре британка опять попала в больницу в тяжелом состоянии. Под надзором врачей она пробыла три месяца, но они так и не смогли понять причину, по которой их лечение не помогло. По словам Роуз, тогда она впервые в социальных сетях призналась, что больна, и попросила пользователей высказать любые предположения о ее диагнозе. Женщина добавила, что не ожидала, что пост станет вирусным. Но вскоре у нее было огромное количество версий, выдвинутых знаменитыми врачами, учеными, аспирантами и пациентами со всего мира.

Затем Роуз вместе с матерью составили список всех ее возможных диагнозов и стали проверять один за другим. «Это привело к тому, что примерно через год мы узнали настоящий диагноз, который заключался в том, что я родилась с синдромом Элерса-Данлоса, и я отправилась в Германию, где мне поставили диагноз и сделали три операции, которые спасли мне жизнь», — заключила Роуз.

Ранее сообщалось, что 20-летний японец попал в больницу из-за привычки подолгу сидеть с мобильным телефоном. Из-за любви к видеоиграм он полгода не мог поднять голову, так как его позвоночник искривился.