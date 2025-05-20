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16:16, 20 мая 2025Путешествия

Брошенный в ущелье камень обойдется туристу в 18 миллионов рублей

The Metro: Полиция Испании пригрозила туристу штрафом за брошенный камень
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Freepik

Полиция пригрозила туристу штрафом за то, что тот бросил камень в ущелье на популярной пешей тропе в Европе. Об этом сообщает The Metro.

По данным источника, молодой человек, имя которого не раскрывается, шел в компании друга по горной тропе Карес в национальном парке Пикос-де-Эуропа в Испании. Находясь над глубоким ущельем, он поднял камень размером больше своей головы и скинул вниз, затем раздался громкий треск — все это попало на видео.

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Гражданская гвардия заинтересовалась инцидентом. «Нарушение экологии в национальном парке классифицируется как очень серьезное преступление», — отметил представитель полиции. Брошенный в ущелье камень обойдется туристу в сумму от 5 до 168 тысяч фунтов стерлингов (около 18 миллионов рублей).

Уточняется, что ежегодно по тропе Карес проходят около 300 000 человек, а весь парк посещают около двух миллионов человек в год.

Ранее жители популярного курорта в Испании сняли на видео, как толпа туристов помочилась у всех на глазах на одной из улиц города.

Вот это да!
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