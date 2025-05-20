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14:54, 20 мая 2025Россия

Детей мигрантов предложили тестировать устно на знание русского языка

Музаев предложил тестировать устно детей мигрантов на знание русского языка
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев выступил с предложением тестировать устно детей мигрантов на знание русского языка для приема в школы. Он отметил, что ведомство готовит соответствующее обращение, передает РИА Новости.

На полях Петербургского международного юридического форума он также разъяснил, что более 9 тысяч сертификатов о знании русского языка аннулировано у мигрантов по итогам прошлого года.

Сотрудники МВД считали, что эти лица не владеют русским языком, добавил Музаев.

До этого сообщалось, что депутат Госдумы Ярослав Нилов поделился идеей о высылке из страны не сдавших тест по русскому детей иностранных граждан.

В России тестирование для детей мигрантов на знание русского языка перед приемом в школы начали проводить с 1 апреля. По данным спикера Госдумы Вячеслава Володина, менее двух процентов учащихся сдали его.

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