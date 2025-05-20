Детей мигрантов предложили тестировать устно на знание русского языка

Музаев предложил тестировать устно детей мигрантов на знание русского языка

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев выступил с предложением тестировать устно детей мигрантов на знание русского языка для приема в школы. Он отметил, что ведомство готовит соответствующее обращение, передает РИА Новости.

На полях Петербургского международного юридического форума он также разъяснил, что более 9 тысяч сертификатов о знании русского языка аннулировано у мигрантов по итогам прошлого года.

Сотрудники МВД считали, что эти лица не владеют русским языком, добавил Музаев.

До этого сообщалось, что депутат Госдумы Ярослав Нилов поделился идеей о высылке из страны не сдавших тест по русскому детей иностранных граждан.

В России тестирование для детей мигрантов на знание русского языка перед приемом в школы начали проводить с 1 апреля. По данным спикера Госдумы Вячеслава Володина, менее двух процентов учащихся сдали его.