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20:12, 20 мая 2025Путешествия

Девочка-подросток бесследно исчезла из аэропорта перед посадкой в самолет

Daily Mail: Несовершеннолетняя девушка пропала 15 мая в аэропорту Австралии
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: ChameleonsEye / Shutterstock / Fotodom

Несовершеннолетняя девушка бесследно исчезла перед посадкой на рейс в аэропорту Квинсленда, Австралия. О ее поисках сообщил Daily Mail.

Семья девочки-подростка обратилась в полицию 15 мая после того, как 17-летняя Фиби Бишоп пропала. В последний раз ее видели около 8:30 утра в аэропорту Драйв в Бундаберге: девушка несла багаж, но не прошла регистрацию на самолет, с тех пор о ее судьбе ничего неизвестно.

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«Мое сердце разбито, как и сердце ее братьев и сестер, ее семьи и наших друзей. Мы в растерянности, не знаем, что делать дальше», — написала мать девочки Кайли Джонсон в социальных сетях.

На предположения о бегстве дочери, Джонсон ответила, что такой поступок не соответствовал бы ее характеру. «Она никогда не оставляла свою семью без связи, особенно на этой неделе», — заметила женщина. По ее словам, на прошлой неделе была годовщина смерти лучшей подруги Фиби.

Уточняется, что телефон и аккаунты Фиби Бишоп в социальных сетях неактивны с тех пор, как она пропала. Девушка также не воспользовалась банковской картой. Полиция и волонтеры провели обыски в аэропорту и в прилегающих районах, но не обнаружили личных вещей девушки.

Ранее 18-летняя туристка, пропавшая без вести во время отдыха с подругой в Таиланде, нашлась в другой стране. Британка покинула азиатскую страну и добралась до Джорджии, США, где ее арестовали за преступление, связанное с запрещенными веществами.

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