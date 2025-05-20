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03:22, 20 мая 2025Интернет и СМИ

Дуров отверг разъяснения разведки Франции и вновь обвинил ее в политическом вмешательстве

Дуров: Основным направлением вмешательства разведки Франции была геополитика
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Павел Дуров

Павел Дуров. Фото: Globallookpress.com

Создатель Telegram Павел Дуров в соцсети X отверг разъяснения разведки Франции и вновь обвинил ее в политическом вмешательстве.

Ранее управление внешней безопасности Франции (DGSE) выразило несогласие со словами бизнесмена о том, что Париж пытался повлиять на президентские выборы в Румынии. В ведомстве подчеркнули, что ее представители беседовали с Дуровым, чтобы «напомнить ему о его обязанностях и обязанностях его компании в предотвращении угроз терроризма и детской порнографии».

Дуров рассказал, что детская порнография даже не упоминалась во время этих встреч. «Они хотели IP подозреваемых в терроризме во Франции, но их основным направлением всегда была геополитика: Румыния, Молдова, Украина», — написал он.

Накануне основатель Telegram обвинил Париж в попытке повлиять на выборы в Румынии. По его словам, с просьбой о блокировке информации от консервативных сил Румынии к нему обратился директор внешней разведки Франции DGSE Николя Лернер.

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