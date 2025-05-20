Экономист объяснила смысл новых антироссийских санкций Великобритании

Экономист Анисимова: Санкции против бирж на большинстве россиян не скажутся

Санкции, введенные Великобританией против Санкт-Петербургской валютной биржи и Агентства по страхованию вкладов, с формальной точки зрения касаются специфических сегментов финансовой инфраструктуры, работающих преимущественно с зарубежными контрагентами, рассказала экономист, директор сервиса Купец CRM Анна Анисимова. Своим мнением она поделилась в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что Великобритания ввела санкции против Санкт-Петербургской валютной биржи. Помимо российской торговой площадки, рестрикции затронули «Агентство по страхованию вкладов», а также 44 финансовых учреждений, которые якобы помогают Кремлю обходить санкции.

«Для подавляющего большинства граждан России прямого воздействия не последует: текущие банковские операции, вклады, расчеты в рублях и получение страховых выплат продолжаются в обычном режиме», — прокомментировала Анисимова.

Эксперт напомнила, что участники рынка, имевшие активы на СПБ Бирже в иностранных ценных бумагах, и так столкнулись с ограничениями с конца 2023 года, когда США ввели аналогичные меры. Сейчас добавление британских санкций лишь усиливает международный фон, но уже не меняет сути происходящего для тех, кто работает внутри российской юрисдикции, добавила она.

«АСВ, как оператор внутренней системы страхования вкладов, не зависит от иностранных расчетных систем и продолжает выполнять обязательства перед вкладчиками российских банков. Поэтому говорить о каких-либо новых рисках для частных лиц или массовом изменении условий на рынке не приходится», — также пояснила эксперт.

В начале мая Великобритания уже собиралась ввести санкции против 100 танкеров, которые якобы состоят в теневом флоте России. В канцелярии премьер-министра Великобритании Кира Стармера пообещали, что глава правительства страны объявит о принятых мерах на саммите по вопросам европейской обороны в Осло 9 мая.