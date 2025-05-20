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16:01, 20 мая 2025Экономика

Евросоюз сделал исключение для поставок российской нефти в Японию

ЕК: Поставки нефти из России в Японию разрешены ради энергетической безопасности
Вячеслав Агапов

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

Евросоюз продлил исключение для поставок российской нефти в Японию. Об этом со ссылкой на заявление Еврокомиссии сообщает ТАСС.

Исключения сделаны для отгрузок сырья с проекта «Сахалин-2», в рамках которого осваиваются два месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа: Пильтун-Астохское и Лунское. Помимо «Газпрома», его акционерами являются японские Mitsui и Mitsubishi с долями 12,5 и 10 процентов соответственно.

После утверждения 17 пакета санкций против РФ исключение для поставок нефти с «Сахалин-2» в Японию продлили до 28 июня 2026 года. Разрешение покупать российское сырье объяснили энергетической безопасностью.

По словам представителя Министерства экономики, торговли и промышленности Японии, наряду с природным газом на «Сахалине-2» добывается небольшое количество нефти, и ее необходимо продавать, чтобы продолжать производить СПГ. Именно поэтому страна добивалась исключения проекта из-под ограничений.

Ранее японский Минфин подсчитал, что в январе импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) в страну сократился на 12,4 процента. В годовом выражении покупки СПГ из России снизились на 12,4 процента, а угля — на 45,4 процента. Российскую нефть, кроме поставок с «Сахалина-2», страна совсем не приобретала. При этом Япония является крупным покупателем СПГ: в прошлом году около восьми процентов ее импорта пришло с проекта «Сахалин-2».

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