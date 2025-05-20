Канадский хоккеист «Динамо» восхитился Челябинском

Канадский хоккеист «Динамо» Сикьюра заявил, что Челябинск превзошел его ожидания

Канадский хоккеист «Динамо» Дилан Сикьюра восхитился Челябинском. Его комментарий приводит Sport24.

Сикьюра заявил, что город и местная команда «Трактор» превзошли его ожидания. По его словам, в Канаде много таких же промышленных городов, как Челябинск.

Москва также впечатлила игрока. «Здесь атмосфера и стиль жизни похожи на европейский и североамериканский. Мне нравится "Москва-Сити" и вся эта новая инфраструктура, в том числе та, где мы живем, недалеко от арены», — поделился он.

Сикьюра перебрался в Россию летом 2024-го. Начало регулярного сезона он провел за «Трактор», а после перешел в «Динамо». С москвичами нападающий дошел до полуфинала Кубка Гагарина, где уступил челябинцам.