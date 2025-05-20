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12:46, 20 мая 2025Спорт

Канадский хоккеист «Динамо» восхитился Челябинском

Канадский хоккеист «Динамо» Сикьюра заявил, что Челябинск превзошел его ожидания
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Дилан Сикьюра (в центре)

Дилан Сикьюра (в центре). Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Канадский хоккеист «Динамо» Дилан Сикьюра восхитился Челябинском. Его комментарий приводит Sport24.

Сикьюра заявил, что город и местная команда «Трактор» превзошли его ожидания. По его словам, в Канаде много таких же промышленных городов, как Челябинск.

Москва также впечатлила игрока. «Здесь атмосфера и стиль жизни похожи на европейский и североамериканский. Мне нравится "Москва-Сити" и вся эта новая инфраструктура, в том числе та, где мы живем, недалеко от арены», — поделился он.

Сикьюра перебрался в Россию летом 2024-го. Начало регулярного сезона он провел за «Трактор», а после перешел в «Динамо». С москвичами нападающий дошел до полуфинала Кубка Гагарина, где уступил челябинцам.

Вот это да!
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