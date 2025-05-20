Летевший из России во Вьетнам самолет экстренно сел в другом месте

Летевший в Нячанг самолет Red Wings сел в Иркутске из-за больного пассажира

Самолет авиакомпании Red Wings, летевший из России во Вьетнам, экстренно сел в другом месте из-за больного пассажира. Об этом сообщает E1.

Уточняется, что борт выполнял полет из Екатеринбурга во вьетнамский Нячанг утром 20 мая. Один из пассажиров почувствовал себя плохо, из-за чего лайнер посадили в Иркутске. Там к самолету подъехала машина скорой помощи.

Известно, что в настоящее время борт вновь вылетел в точку назначения.

Ранее другой пассажир авиакомпании Red Wings попал в реанимацию после рейса из Египта в Россию. Уточняется, что инцидент произошел 18 мая на борту лайнера, летевшего из Шарм-эш-Шейха в Екатеринбург.