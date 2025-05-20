Названа причина смерти четырехкратного чемпиона России по боксу

Брат боксера Шкаликова Андрей: Он умер от последствий аварии

Андрей Шкаликов, бывший боксер и брат четырехкратного чемпиона России по боксу Александра Шкаликова, назвал причину смерти спортсмена. Об этом сообщает ТАСС.

Он рассказал, что несколько лет назад боксер попал в аварию, после которой испытывал серьезные проблемы со здоровьем. «Ему делали трепанацию, а потом лечение пошло не так. Он был инвалидом, сильно переживал. Он был в интернате в Копейске, там его лечили. Врачи сразу сказали, что долго он не продержится», — заявил Шкаликов.

О смерти боксера стало известно ранее, 20 мая. Спортсмену было 54 года.

Шкаликов четырежды выигрывал чемпионат России — с 1992 по 1995 год. Кроме того, спортсмен являлся финалистом Игр Доброй Воли-1994, а также участником чемпионатов мира и Европы 1994 года.