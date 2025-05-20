Названы цены на билеты на суперфинал Кубка России по футболу

Цены на билеты на суперфинал Кубка России стартуют от 600 рублей

Российский футбольный союз (РФС) на своем сайте назвал цены на билеты на суперфинал Кубка России.

Стоимость билета стартует от 600 рублей. Самый дорогой билет, находящийся в продаже, стоит 12 тысяч. Покупка и оформление билетов на матч возможна только при наличии персонифицированной карты болельщика (Fan ID).

Детям до пяти лет включительно разрешен бесплатный проход на стадион в сопровождении близких родственников без права занятия места. Болельщики с инвалидностью могут получить билеты по специальной программе РФС.

Встреча пройдет 1 июня на московском стадионе «Лужники». За титул поспорят столичный ЦСКА и «Ростов».