Китай начал сокращать инвестиции в Россию

BOFIT: Китай сократил инвестиции в российские проекты в три раза с 2022 года

Развивающееся партнерство Москвы и Пекина не отражается на активности китайских инвесторов, напротив, в последние три года вложения в российские проекты сократились в три раза. К такому выводу пришли в Институте развивающихся экономик Банка Финляндии (BOFIT).

По оценке аналитиков организации, в 2011-2018 годах в среднем Китай инвестировал в Россию 1,2 миллиарда долларов в год, однако в 2022-2023 годах эта сумма упала до 400 миллионов.

Поведение китайского бизнеса полностью совпадает с тем, как ведут себя остальные страны, в первую очередь недружественные (на них приходился подавляющий объем вложений). В общей сложности портфель иностранных инвестиций упал с 190 миллиардов в первой половине 2021 года до 50 миллиардов долларов в первой половине 2024-го.

Сильнее всего рухнули вложения в создание новых предприятий. Если в 2011-2019 годах речь шла о 300 проектах в год на 18 миллиардов долларов, то в 2022-2023 годах остались 20 проектов на 700 миллионов.

По оценке аналитиков BOFIT, такое положение дел свидетельствует о том, что экономические отношения между Россией и Китаем остаются поверхностными. Большей частью речь идет о поставках энергоресурсов китайским предприятиям и закупке у них высокотехнологичной продукции, а не о промышленной кооперации.

Ранее опрошенные РИА Новости эксперты предположили, что Китай не согласится отменить импортную пошлину на российский уголь, из-за которой экспорт отечественных компаний падает. По их мнению, Пекин продолжит защищать собственные угледобывающие компании и не испытывает необходимости в росте импорта.