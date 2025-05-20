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17:36, 20 мая 2025Ценности

Одна деталь во внешнем виде рэпера ASAP Rocky на Каннском фестивале разозлила фанатов

Екатерина Ештокина

Фото: Luca Cutolo / Globallookpress.com

Одна деталь во внешнем виде американского рэпера ASAP Rocky на Каннском кинофестивале разозлила фанатов. Соответствующие фото и комментарии публикует Daily Mail.

Возлюбленный певицы Рианны вышел с ней в свет, выбрав для данного случая темно-синий классический костюм. Помимо этого, исполнитель надел белую рубашку с длинным рукавом и галстук. Образ завершили лаковые ботинки и солнцезащитные очки. В свою очередь Рианна позировала в голубом платье с вырезами.

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Пользователи сети оценили внешний вид ASAP Rocky в комментариях под материалом, обратив внимание на его улыбку. «Его зубы просто ужасны. Полный бардак», «Гриль отвратителен», «Представьте, сколько еды, бактерий и прочего там застревает», «У него изо рта, должно быть, воняет от этого металлолома во рту», «Эти зубы выглядят ужасно, как будто они портятся прямо во рту», — высказались они.

Ранее в мае был раскрыт тайный смысл роскошного кольца рэпера ASAP Rocky с Met Gala. Ювелир Джейсон Арашебен продемонстрировал крупное золотое кольцо, инкрустированное бриллиантами, с гигантской статуей возлюбленной исполнителя, певицей Рианной.

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