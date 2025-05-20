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22:29, 19 мая 2025Россия

Путин призвал искать эффективные пути движения к миру

Путин заявил о необходимости искать эффективные пути движения к миру
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва поддерживает идею остановки боевых действий на Украине, подчеркнув, что сперва нужно выработать эффективные пути движения к миру. Слова российского лидера приводит ТАСС.

«Президент Соединенных Штатов [Дональд Трамп] (...) со своей стороны отметил также, что и Россия выступает за мирное урегулирование украинского кризиса. Мы должны просто определить наиболее эффективные пути движения к миру», — сказал Путин.

Телефонные переговоры Трампа и Путина состоялись 19 мая, продлившись более двух часов. Американский лидер в разговоре отметил, что Россия, по его мнению, настроена на мирное разрешение украинского конфликта. Об этом заявил Путин по итогам беседы.

Как рассказал помощник российского президента Юрий Ушаков, стороны в ходе разговора не обсуждали сроки прекращения огня на Украине.

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