Путин призвал искать эффективные пути движения к миру

Путин заявил о необходимости искать эффективные пути движения к миру

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва поддерживает идею остановки боевых действий на Украине, подчеркнув, что сперва нужно выработать эффективные пути движения к миру. Слова российского лидера приводит ТАСС.

«Президент Соединенных Штатов [Дональд Трамп] (...) со своей стороны отметил также, что и Россия выступает за мирное урегулирование украинского кризиса. Мы должны просто определить наиболее эффективные пути движения к миру», — сказал Путин.

Телефонные переговоры Трампа и Путина состоялись 19 мая, продлившись более двух часов. Американский лидер в разговоре отметил, что Россия, по его мнению, настроена на мирное разрешение украинского конфликта. Об этом заявил Путин по итогам беседы.

Как рассказал помощник российского президента Юрий Ушаков, стороны в ходе разговора не обсуждали сроки прекращения огня на Украине.