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22:43, 19 мая 2025Россия

Путин рассказал о способе урегулирования конфликта на Украине

Путин призвал найти компромисс по Украине, который устроит обе стороны
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Чтобы урегулировать конфликт на Украине, необходимо найти компромисс, который устроит обе стороны. Таким мнением поделился президент России Владимир Путин, его цитирует ТАСС.

«Вопрос, конечно, в том, чтобы российская и украинская стороны проявили максимум стремления к миру и нашли бы те компромиссы, которые бы устроили все стороны», — сказал российский лидер. Он отметил, что Москва не меняла своей позиции и для нее самое главное — это устранение первопричин конфликта.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и конфликта. Он отметил, что условия для начала российско-украинских переговоров будут согласованы двумя сторонами.

Российский лидер отмечал, что Москва готова работать с Киевом над созданием меморандума о будущем мирном договоре.

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