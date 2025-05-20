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17:35, 20 мая 2025Забота о себе

Раскрыта польза клубники для замедления старения

Дерматолог Майгурова: Клубника защищает клетки и улучшает качество кожи
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

Антиоксиданты, которые содержатся в клубнике, помогают замедлить старение, улучшают качество кожи и общее самочувствие. Эти полезные свойства ягод раскрыла врач-косметолог, дерматолог Виолетта Майгурова в беседе с «Газетой.Ru».

Специалистка рассказала, что антоцианы в клубнике защищают клетки от повреждений и таким образом улучшают качество кожи. Врач отметила, что этот антиоксидант также содержится и в других ягодах: чернике, малине и ежевике.

Кроме того, по словам дерматолога, свойством замедления старения обладают листовые овощи, такие как брокколи, шпинат и капуста. Она объяснила, что эти продукты содержат минералы, витамины и антиоксиданты, которые обеспечивают кожу питанием и защищают от повреждений. Также врач отметила, что пользу для внешности приносят орехи, так как они богаты полезными жирами и витамином Е.

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Ранее директор Центра компетенций Роскачества в области пищевой безопасности Елена Спеценко рассказала, как определить опасную клубнику. По ее словам, не стоит покупать ягоды, которые имеют слишком глянцевый вид или следы плесени.

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