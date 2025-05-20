Раскрыты подробности массового отравления шаурмой под Москвой

Роспотребнадзор: Шаурмой под Москвой отравились в палатке «Вкус Востока»

Шаурма, которой массово отравились люди в Московской области, продавалась в торговой палатке «Вкус Востока». Об этом сообщило управление Роспотребнадзора по Подмосковью на своем сайте.

По данным ведомства, всего зафиксировано 17 случаев отравления, 6 человек госпитализировали — врачи выявили у пострадавших острую кишечную инфекцию. Все они ели шаурму в ларьке на Проспекте Ленина в Егорьевске.

«В ходе эпидемиологического расследования в указанном предприятии общественного питания — торговой палатке "Вкус Востока" отобраны пробы пищевой продукции для проведения лабораторных исследований», — говорится в сообщении. Торговая точка уже приостановила работу.

О массовом отравлении шаурмой под Москвой стало известно 20 мая. Следователи уже возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.