Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:02, 20 мая 2025Россия

Раскрыты подробности массового отравления шаурмой под Москвой

Роспотребнадзор: Шаурмой под Москвой отравились в палатке «Вкус Востока»
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Alexandra Pogiba / News.ru / Globallookpress.com

Шаурма, которой массово отравились люди в Московской области, продавалась в торговой палатке «Вкус Востока». Об этом сообщило управление Роспотребнадзора по Подмосковью на своем сайте.

По данным ведомства, всего зафиксировано 17 случаев отравления, 6 человек госпитализировали — врачи выявили у пострадавших острую кишечную инфекцию. Все они ели шаурму в ларьке на Проспекте Ленина в Егорьевске.

«В ходе эпидемиологического расследования в указанном предприятии общественного питания — торговой палатке "Вкус Востока" отобраны пробы пищевой продукции для проведения лабораторных исследований», — говорится в сообщении. Торговая точка уже приостановила работу.

О массовом отравлении шаурмой под Москвой стало известно 20 мая. Следователи уже возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Все будет под российским флагом». Опубликовано предсказание Жириновского о судьбе Украины и переговорах Путина с Трампом

    Кандидатов в президенты Польши призвали подписать антиукраинскую декларацию

    Жительница Донецка пожаловалась на приезжающих в город мигрантов

    Россиянам рассказали о возможности законно списать долги за ЖКУ

    Единственную картину Паши Техники продали за миллионы

    Суд изменил меру пресечения забиравшему миллионы рублей начальнику российского УФСИН

    Стала известна дата запуска миссии Tianwen-2 к квазиспутнику Земли

    Раскрыты подробности массового отравления шаурмой под Москвой

    Россиянку осудили за поджог АЗС под влиянием мошенников

    Оценена вероятность падения цен на жилье

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости