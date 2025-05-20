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13:45, 20 мая 2025Россия

Раскрыты подробности выживания прятавшегося 29 дней от наемников ВСУ российского бойца

RT: Прятавшийся 29 дней от наемников ВСУ боец армии РФ был вынужден пить мочу
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Раскрыты подробности спасения бойца Российской армии Рамазана Закарьяева, который почти месяц прятался от наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Новые сведения о том, как ему удалось выжить, сообщил телеканал RT в Telegram.

О том, что солдату удалось выжить, проведя 29 дней под подбитым танком, стало известно 19 мая.

По данным телеканала, помимо дождевой воды, которую мужчина собирал в бутылку, ему также пришлось пить мочу. При этом запасов еды у военнослужащего было всего на два дня.

Оказавшись в госпитале, Закарьяев записал видео. В нем он рассказал, что впервые оказался в зоне спецоперации в 2022 году. Свое спасение боец назвал неожиданным. «Я в блиндаж прыгнул (...) Я так обрадовался. Я не знал, что наши там», — сказал он.

Ранее другой участник спецоперации был вынужден ползти три километра с перебитыми ногами до российских позиций. Ранение он получил на боевом задании — беспилотник сбросил на бойца мину. «Повезло, что был туман», — так объяснил солдат то, что ему удалось выбраться к своим.

Вот это да!
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