Раскрыты подробности выживания прятавшегося 29 дней от наемников ВСУ российского бойца

RT: Прятавшийся 29 дней от наемников ВСУ боец армии РФ был вынужден пить мочу

Раскрыты подробности спасения бойца Российской армии Рамазана Закарьяева, который почти месяц прятался от наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Новые сведения о том, как ему удалось выжить, сообщил телеканал RT в Telegram.

О том, что солдату удалось выжить, проведя 29 дней под подбитым танком, стало известно 19 мая.

По данным телеканала, помимо дождевой воды, которую мужчина собирал в бутылку, ему также пришлось пить мочу. При этом запасов еды у военнослужащего было всего на два дня.

Оказавшись в госпитале, Закарьяев записал видео. В нем он рассказал, что впервые оказался в зоне спецоперации в 2022 году. Свое спасение боец назвал неожиданным. «Я в блиндаж прыгнул (...) Я так обрадовался. Я не знал, что наши там», — сказал он.

Ранее другой участник спецоперации был вынужден ползти три километра с перебитыми ногами до российских позиций. Ранение он получил на боевом задании — беспилотник сбросил на бойца мину. «Повезло, что был туман», — так объяснил солдат то, что ему удалось выбраться к своим.