Российские Т-90МС и УБИМ представят в Минске

«Уралвагонзавод» представит инженерную машину УБИМ и танк Т-90МС в Минске

Российский экспортный танк Т-90МС и тяжелую огнеметную систему ТОС-1А «Солнцепек» покажут на международной выставке MILEX 2025, которая пройдет с 21 по 24 мая в Минске. Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе концерна «Уралвагонзавод».

«Концерн "Уралвагонзавод" госкорпорации "Ростех" представит на своем стенде модернизированный танк Т-90МС в экспортном облике, тяжелую огнеметную систему ТОС-1А и универсальную бронированную инженерную машину (УБИМ)», — говорится в сообщении.

Макеты техники продемонстрируют на стенде концерна в составе экспозиции «Рособоронэкспорта».

УБИМ предназначена для выполнения инженерных работ в условиях огневого воздействия противника. Машина на базе танка Т-90 обладает возможностями различной инженерной техники, включая бронированную машину разминирования (БМР) и инженерную машину разграждения (ИМР). УБИМ несет бульдозерный отвал, лебедку и стрелу с ковшом.

В феврале американское издание Breaking Defense писало, что танк Т-90МС и другая боевая техника, представленная Россией на международной оборонной выставке IDEX 2025 в Абу-Даби (ОАЭ), произвели настоящий фурор.