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09:15, 20 мая 2025Спорт

Российского игрока «Вашингтона» задержали пьяным в США

В США полиция арестовала игрока «Вашингтона» Алексеева в состоянии опьянения
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: David Gonzales / Imagn Images / Reuters

Полиция округа Арлингтон задержала российского защитника клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александра Алексеева. Об этом сообщает ARL.

По информации источника, инцидент произошел в ночь на субботу, 17 мая. Алексеева задержали в состоянии алкогольного опьянения, полицейские применили перцовый баллончик.

В отчете отмечается, что игрока обвинили в нахождении в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте. Его доставили в суд, однако позднее отпустили.

Алексеев выступает в НХЛ с 2021 года. Все это время он защищает цвета «Вашингтона». В текущем сезоне россиянин провел за клуб восемь матчей в регулярном чемпионате и 10 игр в плей-офф, не отметившись результативными действиями.

16 мая «Вашингтон» проиграл «Каролине Харрикейнс» в пятом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ. Таким образом, счет в серии стал 1-4, «столичные» вылетели из розыгрыша Кубка Стэнли.

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