ВВС США назвали главную российскую угрозу

ВВС США: Россия угрожает США модернизацией ядерного и гиперзвукового оружия

В американских военно-воздушных силах (ВВС) заявили, что усиление Россией модернизации ядерного потенциала и гиперзвукового оружия угрожает США. Материалы процитировало РИА Новости.

В заявлении, представленном в комитет по вооруженным службам Сената США, говорится, что РФ продолжает уделять усиленное внимание модернизации и разработке стратегического и оперативно-тактического ядерного оружия. По словам составителей документа, этот факт означает, что Россия держит под угрозой территорию США — главным образом посредством гиперзвукового и другого оружия следующего поколения.

К системам противодействия ВВС США отнесли наземные, воздушные и орбитальные противоспутниковое системы. Также в список попали лазерное оружие, средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и различные кибервозможности, угрожающие военным и космическим объектам.

В начале мая стало известно об отношении президента России Владимира Путина к возможному применению ядерного оружия в ходе специальной военной операции. «У нас достаточно сил, средств, для того чтобы довести начатое в 2022 году до логического завершения с нужным для России результатом [без применения ядерного оружия]», — порассуждал Путин.