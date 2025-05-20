Стала известна судьба всех пассажиров затонувшей в Египте туристической яхты

The Independent: Туристы не выжили во время экскурсии в Красном море

Власти Египта подтвердили, что все без вести пропавшие пассажиры затонувшей в Красном море туристической яхты не выжили. Их судьба стала известна The Independent.

По данным источника, семь человек объявили пропавшими без вести после крушения судна Sea Story у берегов города Марса-эль-Алам в ноябре 2024 года. Официальные лица сообщили, что иностранным туристам, — двум британцам, двум полякам и одному немцу — а также двум египтянам не удалось спастись после того, как на яхту обрушились сильные волны.

Уточняется, что 34-метровое судно, принадлежащее гражданину Египта, предварительно прошло проверку Управления по безопасности на море и не имело технических проблем. Причиной катастрофы стала разыгравшаяся непогода: ветер усилился во время дайвинг-экскурсии возле рифа Сатайя.

Всего на борту Sea Story находились 31 турист и 13 членов экипажа. Четыре тела спасатели обнаружили сразу после инцидента, удалось спасти 33 человека. Поиски остальных 11 пассажиров яхты продолжались.

Ранее сообщалось, что пять пассажиров обнаружили живыми в каюте, в которую вода не проникла.