Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
11:36, 20 мая 2025Путешествия

Стала известна судьба всех пассажиров затонувшей в Египте туристической яхты

The Independent: Туристы не выжили во время экскурсии в Красном море
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Wang Dongzhen / XinHua / Globallookpress.com

Власти Египта подтвердили, что все без вести пропавшие пассажиры затонувшей в Красном море туристической яхты не выжили. Их судьба стала известна The Independent.

По данным источника, семь человек объявили пропавшими без вести после крушения судна Sea Story у берегов города Марса-эль-Алам в ноябре 2024 года. Официальные лица сообщили, что иностранным туристам, — двум британцам, двум полякам и одному немцу — а также двум египтянам не удалось спастись после того, как на яхту обрушились сильные волны.

Материалы по теме:
В Египте врачи провели операцию на сердце российскому туристу и спасли ему жизнь
В Египте врачи провели операцию на сердце российскому туристу и спасли ему жизнь
14 мая 2025
Россиянка описала особенности отдыха в Египте фразой «хотела бы знать раньше»
Россиянка описала особенности отдыха в Египте фразой «хотела бы знать раньше»
5 мая 2025

Уточняется, что 34-метровое судно, принадлежащее гражданину Египта, предварительно прошло проверку Управления по безопасности на море и не имело технических проблем. Причиной катастрофы стала разыгравшаяся непогода: ветер усилился во время дайвинг-экскурсии возле рифа Сатайя.

Всего на борту Sea Story находились 31 турист и 13 членов экипажа. Четыре тела спасатели обнаружили сразу после инцидента, удалось спасти 33 человека. Поиски остальных 11 пассажиров яхты продолжались.

Ранее сообщалось, что пять пассажиров обнаружили живыми в каюте, в которую вода не проникла.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров раскрыл детали вокруг звонка Путина Трампу

    Китай начал искать поддержку у бизнеса из Европы

    Депутат Рады обвинил офис Зеленского в образовании бюджетной дыры

    Российский боец СВО сбил украинский дрон и после ранения продолжил вести бой

    Каллас пожаловалась на отсутствие давления США на Россию

    Российские Т-90МС и УБИМ представят в Минске

    Россия резко нарастила закупки одного вида продукции из Южной Кореи

    Освободившимся из российских колоний пообещали помочь в сложной жизненной ситуации

    Замначальника полиции российского региона арестовали по делу о мошенничестве

    Бузову назвали «мамочкой для альфонсов»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости