Тренер с раком легких назвал простой тест от заподозрившего заболевание врача

Фитнес-инструктор Джемелл: Быстрый тест может указывать на рак легких

Одно изменение пальцев рук может свидетельствовать о злокачественном поражении легких, предупредил фитнес-инструктор Брайан Джеммелл, который столкнулся с этим диагнозом. Неочевидный симптом он назвал изданию Daily Mirror.

По словам Джемелла, у него не было ни одного признака, который принято считать типичным для рака легких. Шотландец утверждает, что не кашлял, не задыхался и чувствовал себя абсолютно здоровым. «Моим единственным симптомом было утолщение пальцев», — заявил тренер.

Он добавил, что однажды врач, который посмотрел на его руки, сразу попросил сделать быстрый тест: сложить указательные пальцы обеих рук так, чтобы один ноготь прижимался к другому. В норме, объяснил Джемелл, между пальцами должен оставаться небольшой ромбовидный просвет. Если его нет, то это может указывать на рак или другие серьезные заболевания легких. «Меня сразу же отправили на рентген грудной клетки и к респираторному консультанту», — вспомнил мужчина.

Он добавил, что вскоре первоначальные подозрения подтвердились и у него обнаружили рак легких третьей стадии.

Сообщается, что утолщение пальцев встречается у 5-15 процентов пациентов с онкологическими заболеваниями легких.

Ранее врач-терапевт Аластер Мьюир рассказал о симптоме меланомы, о котором не знают даже врачи. По его словам, этот тип рака может вызывать куриную слепоту и полную потерю зрения.