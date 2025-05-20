Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
09:32, 20 мая 2025Забота о себе

Тренер с раком легких назвал простой тест от заподозрившего заболевание врача

Фитнес-инструктор Джемелл: Быстрый тест может указывать на рак легких
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: 9nong / Shutterstock / Fotodom

Одно изменение пальцев рук может свидетельствовать о злокачественном поражении легких, предупредил фитнес-инструктор Брайан Джеммелл, который столкнулся с этим диагнозом. Неочевидный симптом он назвал изданию Daily Mirror.

По словам Джемелла, у него не было ни одного признака, который принято считать типичным для рака легких. Шотландец утверждает, что не кашлял, не задыхался и чувствовал себя абсолютно здоровым. «Моим единственным симптомом было утолщение пальцев», — заявил тренер.

Он добавил, что однажды врач, который посмотрел на его руки, сразу попросил сделать быстрый тест: сложить указательные пальцы обеих рук так, чтобы один ноготь прижимался к другому. В норме, объяснил Джемелл, между пальцами должен оставаться небольшой ромбовидный просвет. Если его нет, то это может указывать на рак или другие серьезные заболевания легких. «Меня сразу же отправили на рентген грудной клетки и к респираторному консультанту», — вспомнил мужчина.

Материалы по теме:
«Я понимала весь ужас моего диагноза» Как живут россияне с редким заболеванием крови
«Я понимала весь ужас моего диагноза»Как живут россияне с редким заболеванием крови
25 декабря 2020
«Утром человек был здоров, а к вечеру захлебывался кровью» Как опасный вирус убил больше людей, чем две мировые войны
«Утром человек был здоров, а к вечеру захлебывался кровью»Как опасный вирус убил больше людей, чем две мировые войны
6 октября 2020

Он добавил, что вскоре первоначальные подозрения подтвердились и у него обнаружили рак легких третьей стадии.

Сообщается, что утолщение пальцев встречается у 5-15 процентов пациентов с онкологическими заболеваниями легких.

Ранее врач-терапевт Аластер Мьюир рассказал о симптоме меланомы, о котором не знают даже врачи. По его словам, этот тип рака может вызывать куриную слепоту и полную потерю зрения.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Знаешь, кто моя мама?» Вологодскую чиновницу уволили из-за скандального видео ее дочери про СВО. Что в нем было?

    Болевшая 20 лет необъяснимой болезнью женщина узнала диагноз благодаря соцсетям

    Неходячую после инфаркта и инсульта пожилую россиянку отправили в колонию

    От загрязнения реки заводом российского экс-чиновника пострадали два региона

    В офисе Зеленского огорчились Трампом

    Для СВО создали окопный «Сигнал»

    Прохожий нашел обгоревшее женское тело возле жилого дома в российском регионе

    Раскрыта стратегия Путина при разговоре с Трампом

    Фельдшер с Сахалина по традиции купил лотерейный билет и выиграл миллиард рублей

    Секс-символ MMA показала тренировку в откровенном бикини

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости