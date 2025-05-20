В Британии раскрыли реакцию Зеленского на разговор Путина и Трампа

Меркурис: Зеленский был в ярости от разговора Путина и Трампа

Телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом вызвал крайне резкую реакцию президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала.

«Зеленский также был в ярости, ведь он не получил той поддержки со стороны США, на которую рассчитывал. Он не получил от них санкций», — сказал он.

При этом, по словам Меркуриса, в отношениях между Вашингтоном и Москвой прослеживается явное сближение позиций.

Ранее стало известно, что Трамп заявил лидерам Евросоюза об отказе Вашингтона вводить новые санкции против России, поскольку рассчитывает на дальнейшие переговоры с Путиным.