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16:51, 20 мая 2025Мир

В Британии раскрыли реакцию Зеленского на разговор Путина и Трампа

Меркурис: Зеленский был в ярости от разговора Путина и Трампа
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом вызвал крайне резкую реакцию президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала.

«Зеленский также был в ярости, ведь он не получил той поддержки со стороны США, на которую рассчитывал. Он не получил от них санкций», — сказал он.

При этом, по словам Меркуриса, в отношениях между Вашингтоном и Москвой прослеживается явное сближение позиций.

Ранее стало известно, что Трамп заявил лидерам Евросоюза об отказе Вашингтона вводить новые санкции против России, поскольку рассчитывает на дальнейшие переговоры с Путиным.

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