В Эстонии заявили об освобождении задержанного Россией танкера

В Эстонии заявили об освобождении задержанного Россией танкера Green Admirе

Россия освободила ранее якобы задержанный нефтяной танкер Эстонии Green Admirе. Об этом сообщает телерадиокомпания ERR.

Вот это да!

«Российские власти освободили в понедельник танкер Green Admire, задержанный 18 мая в российских территориальных водах после выхода из порта Силламяэ», — сообщило агентство.

Ранее Россия задержала танкер Green Admire, который вышел из эстонского порта Силламяэ в Роттердам. Судно двигалось через территориальные воды России. Цахкна отметил, что этот путь выбрали для обеспечения безопасности мореплавания.

До этого военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что попытка захвата Военно-морскими силами (ВМС) Эстонии танкера Jaguar под флагом Габона, идущего из Индии в порт России, является пиратством. Он добавил, что в новейшей истории это первый открытый случай пиратства на Балтике.