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21:24, 20 мая 2025Спорт

В Госдуме оценили угрозу бойкота Олимпиады от экс-игрока сборной СССР из-за допуска России

Свищев об угрозе Ирбе бойкотировать ОИ из-за России: Придумывают от скуки
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев оценил слова бывшего вратаря сборной СССР, а ныне тренера голкиперов национальной команды Латвии по хоккею Артура Ирбе, который пригрозил бойкотом в случае допуска сборной России до Олимпиады-2026. Об этом сообщает «ВсеПроСпорт».

По мнению депутата, бывшему хоккеисту скучно в Латвии. «Все оттуда разбежались, от населения осталась третья часть. Вот они от скуки начинают придумывать разные истории и комментировать то, что им не нужно комментировать», — заявил Свищев.

О бойкоте Ирбе заявил ранее 20 мая. Он подчеркнул, что принял такое решение лично для себя и не призывает других членов сборной Латвии следовать его примеру.

Вопрос с допуском сборной России по хоккею до Олимпиады-2026 пока не решен. Если российскую команду допустят до турнира, то она сыграет в группе С со сборным США, Словакии и Латвии.

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