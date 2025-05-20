В Госдуме решили досрочно прекратить депутатские полномочия Савченко

В Госдуму внесли проект о досрочном прекращении депутатских полномочий Савченко

В Государственную Думу внесен проект постановления о досрочном прекращении депутатских полномочий Олега Савченко. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

Отмечается, что основанием является заявление Савченко о сложении депутатских полномочий в связи с переходом на другую работу.

О решении одного из богатейших депутатов ГД уйти из Госдумы стало известно вечером 20 мая. Как рассказал Савченко, он будет заниматься администрированием транспортного коридора с терминалами в дружественных России странах.

В октябре 2023 года в Москве сотрудники Росгвардии и ДПС задержали депутата Госдумы Олега Савченко. Парламентарий ехал на пленарное заседание законодательного органа. Силовики заявили, что Mercedes депутата находится в розыске по уголовному делу.