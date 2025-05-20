Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:25, 20 мая 2025Россия

В Госдуме решили досрочно прекратить депутатские полномочия Савченко

В Госдуму внесли проект о досрочном прекращении депутатских полномочий Савченко
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / Global Look Press

В Государственную Думу внесен проект постановления о досрочном прекращении депутатских полномочий Олега Савченко. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

Отмечается, что основанием является заявление Савченко о сложении депутатских полномочий в связи с переходом на другую работу.

О решении одного из богатейших депутатов ГД уйти из Госдумы стало известно вечером 20 мая. Как рассказал Савченко, он будет заниматься администрированием транспортного коридора с терминалами в дружественных России странах.

В октябре 2023 года в Москве сотрудники Росгвардии и ДПС задержали депутата Госдумы Олега Савченко. Парламентарий ехал на пленарное заседание законодательного органа. Силовики заявили, что Mercedes депутата находится в розыске по уголовному делу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно об уходе из Госдумы одного из богатейших российских депутатов

    Москвичи попросили назвать станцию метро именем Муслима Магомаева

    Стали известны все пары 1/4 финала чемпионата мира по хоккею

    В России оценили «робкие попытки мангалостроения» Индии

    Самый большой аэропорт России ответил на слухи о массовых увольнениях

    В российском общежитии рухнули стена и потолок

    Россиянка поговорила с мошенниками и лишилась квартиры

    Стало известно о введении плана «Ковер» в нескольких российских аэропортах

    Губерниев пристыдил посетовавшую на зарплату Большунова в 140 тысяч рублей Вяльбе

    Трамп резко ответил на призыв Зеленского об ужесточении санкций против России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости