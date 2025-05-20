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14:38, 20 мая 2025Мир

В МИД России рассказали об откровенном разговоре Путина и Трампа по Украине

Захарова: Путин и Трамп провели откровенный и обстоятельный разговор по Украине
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп провели откровенный и обстоятельный разговор касательно урегулирования ситуации вокруг украинского кризиса. Об итогах переговоров глав государств сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, передает ТАСС.

«Президенты Путин и Трамп провели откровенный и обстоятельный обмен мнениями о текущей ситуации вокруг конфликта на Украине и возможных путях выхода на его политическое решение с учетом итогов встречи российской и украинской делегаций в Стамбуле», — отметила дипломат.

По словам Захаровой, Путин в разговоре с Трампом вновь подчеркнул стремление российской стороны добиться окончательного, справедливого и прочного мира на Украине дипломатическим путем. Она пояснила, что Россия предложит Украине совместно поработать над меморандумом, касающимся будущего мирного соглашения между сторонами.

19 мая Путин и Трамп провели телефонный разговор, который длился около двух часов. По его итогам каждая из сторон дала свою оценку беседе. По словам российского лидера, президент США отметил, что Москва, по его мнению, настроена на мирное разрешение украинского конфликта. Путин подчеркнул, что беседа прошла конструктивно и откровенно.

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