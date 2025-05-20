В России отреагировали на слова главы Литвы об арене сражения в Балтийском море

Депута Чепа: Слова Науседы об арене сражения России и Эстонии — полный бред

Депутат Госдумы Алексей Чепа назвал полным бредом заявления президента Литвы Гитанаса Науседы о том, что Балтийское море стало ареной сражения России и Эстонии. Об этом политик сказал «Ленте.ру». Он подчеркнул, что Россию не интересует Эстония.

«Бред, абсолютно полный бред и попытки как-то привлечь к себе какое-то внимание. Абсолютно не интересует нас Эстония. Любые действия, направленные на провокацию, будут пресекаться», — сказал Чепа.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил о том, что Балтийское море стало ареной сражения России и Эстонии. По его словам, Россия и Эстония обмениваются друг с другом разными действиями в акватории. Науседа также отметил, что сейчас страны Балтии ведут работу над тем, чтобы маршруты их судов не проходили через территориальные воды России. Кроме того, он назвал санкции Европейского союза (ЕС) эффективным инструментом в борьбе на этом направлении.

18 мая Россия задержала танкер Green Admire, который вышел из эстонского порта Силламяэ в Роттердам. Оно двигалось через территориальные воды России. Через два дня судно выпустили.