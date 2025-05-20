Сенатор Джабаров заявил, что власти Финляндии потеряли разум

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT заявил, что нынешние власти Финляндии потеряли разум. Таким образом он прокомментировал сообщения о планах поставить Киеву вооружения за счет замороженных российских активов.

Ранее Министерство обороны Финляндии сообщило, что страна заключила соглашение с Европейской комиссией (ЕК) о поставках Украине тяжелых боеприпасов на сумму 90 миллионов евро за счет доходов от замороженных российских активов. Соглашение предусматривает закупку продукции исключительно у финских производителей.

«Нынешние правители Финляндии потеряли разум. Я думаю, что мы это будем помнить, примем к сведению и не простим», — заявил сенатор.

Он также напомнил о поставках из России энергоресурсов, леса и другого, что позволило стране встать на ноги. Джабаров добавил, что после вступления в НАТО Финляндия превратилась чуть ли не в одно из главных действующих лиц альянса.

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что планы Финляндии передать Украине 90 миллионов евро из замороженных российских активов для покупки тяжелых боеприпасов выглядят очень странно на фоне разговоров о перемирии и могут быть попыткой давления на Россию.