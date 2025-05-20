В СПЧ отреагировали на появление подражательницы маньяка Пичушкина

Меркачева: Подражательница Пичушкина появилась из-за романтизации его деяний

Романтизация преступлений Битцевского маньяка Александра Пичушкина привела к тому, что у него появились последователи, одним из которых и стала 14-летняя девочка из Бердянска, убившая семилетнего ребенка. Таким мнением поделилась член Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева в беседе с сайтом «Страсти».

«Это как раз та история, про которую я предупреждала. У нас на сегодняшний день есть в социальных сетях несколько групп, где фанаты Александра Пичушкина собираются, обсуждают его преступления и признаются ему в любви», — напомнила Меркачева.

По ее словам, романтизация преступлений недопустима, журналисты и блогеры должны об этом помнить, освещая подобные темы. Она отметила, что деяния преступников следует описывать честно, показывая их психические проблемы и «ущербность».

«Но я, например, не могу сейчас привести пример какой-то романтизации Пичушкина у коллег, блогеров, писателей, журналистов. Поэтому здесь исключительно социальные сети, где действительно есть группы, овеянные этой страшной романтикой. И мне до сих пор удивительно, что это все не блокировалось», — добавила член СПЧ.

Меркачева отметила, что подросток из Бердянска, вероятнее всего, невменяема, однако точно об этом можно будет сказать лишь после экспертизы, как и о том, какое наказание ее ждет за содеянное.

Ранее стало известно, что в Бердянске задержали 14-летнюю фанатку Битцевского маньяка за убийство малолетней. Позднее подросток призналась, что на ее счету есть еще несколько жертв.