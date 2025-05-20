Зеленский написал Трампу о свободной торговле с Украиной

Зеленский предложил Трампу заключить соглашение о свободной торговле

Глава Украины Владимир Зеленский написал своему американскому коллеге Дональду Трампу о новых возможностях сотрудничества в том числе в сфере ОПК. Также в письме он предложил заключить между странами соглашение о свободной торговле. Об этом со ссылкой на замминистра экономики-торгпреда Киева Тараса Качку пишет «Интерфакс-Украина».

По словам Качки, страна заинтересована в таком соглашении, хотя США и не являются крупнейшим торговым партнером Украины.

Чиновник отметил, что администрацию Зеленского «интересуют соглашения о свободной торговле со всеми странами G7». Среди тех, кто соответствующий документ еще не подписал, он назвал США и Японию.

Три недели назад две страны подписали соглашение по недрам, в рамках реализации которого будет создан инвестиционный фонд, а Вашингтон получит доступ к инвестиционным проектам по разработке природных ресурсов Киева, в том числе таких как алюминий, графит, нефть и природный газ.

Ранее сообщалось, что товарооборот Украины и Китая вырос в течение 2024 года на 20,5 процента, причем экспорт КНР увеличился более чем на треть.