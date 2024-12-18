Украина резко нарастила торговлю с главным партнером России

Товарооборот Украины и Китая увеличился на 20,5 процента в январе-ноябре

По итогам первых одиннадцати месяцев 2024 года товарооборот Украины и Китая увеличился на 20,5 процента в сравнении с тем же периодом 2023-го и достиг отметки в 7,44 миллиарда долларов в денежном выражении. О резком росте торговли республики с ключевым партнером России сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.

За отчетный период Китай экспортировал товаров на Украину на общую сумму в 3,36 миллиарда долларов (плюс 35,3 процента год к году). Экспорт в обратном направлении, в свою очередь, вырос на 10,5 процента и достиг 4,076 миллиарда. Таким образом, Украина стала играть доминирующую роль в двусторонних торгово-экономических отношениях с Китаем.

По итогам января-ноября товарооборот Украины и КНР превысил результат за весь прошлый год. Так, суммарные объемы двусторонней торговли в 2023-м составили 6,81 миллиарда долларов в денежном выражении, сократившись в сравнении с показателем 2022-м на 15,6 процента. В этом году странам удалось прервать негативную динамику и выйти в плюс, свидетельствуют данные китайского статведомства.

Что касается товарооборота России и Китая, то он по итогам 2023 года достиг рекордной отметки в 240,11 миллиарда долларов. В то же время доля РФ в структуре внешней торговли КНР оказалась незначительной и составила лишь четыре процента в январе-октябре прошлого года.

В январе-сентябре 2024-го товарооборот России и Китая увеличился на два процента и составил 180,36 миллиарда долларов. Стоимость поставок из РФ в КНР за этот период выросла на 1,7 процента, до 97,21 миллиарда, а экспорта в обратном направлении — на 2,4 процента, до 83,18 миллиарда.