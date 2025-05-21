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07:19, 21 мая 2025Наука и техника

Бойцы «Омерзительной восьмерки» назвали лучшее оружие против безэкипажных катеров ВСУ

ТАСС: «Омерзительная восьмерка» назвала FPV-дроны лучшим оружием против БЭК ВСУ
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Alina Smutko / Reuters

FPV-дроны являются одним из наиболее эффективных орудий против безэкипажных катеров (БЭК), применяемых Вооруженными силами Украины (ВСУ). Они недорого стоят, а их применение безопасно для операторов, рассказал командир отряда операторов БПЛА «Омерзительная восьмерка» бригады «Конвой» Добровольческого корпуса с позывным Хруст, передает ТАСС.

«FPV-дрон — дешевый дрон, который способен уничтожить очень дорогостоящий безэкипажный катер, который стоит не один десяток миллионов. Поэтому на сегодняшний день это один из самых эффективных орудий в экономическом плане и в плане безопасности личного состава», — подчеркнул боец.

По словам Хруста, применение FPV-дронов в борьбе с стало хорошей альтернативой запуску авиации, управляемой пилотами. К тому же стоимость самолетов и вертолетов в разы превышает стоимость беспилотников.

Во время выполнения боевых задач операторы «Омерзительной восьмерки» осуществляют прикрытие высокоэффективных средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Уточняется, что противник охотится на расчеты и военнослужащих подразделения, в частности на тех, кто работает на побережье Крыма.

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