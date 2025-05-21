Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
19:28, 21 мая 2025Забота о себе

Девушка в течение месяца ела красное мясо и получила неожиданный результат

Daily Mail: Мясная диета за месяц улучшила настроение и работоспособность
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Американка Эмили Стерн в течение месяца каждый день ела красное мясо ради эксперимента и получила неожиданный результат. Своими наблюдениями она поделилась с Daily Mail.

Стерн рассказала, что задумала эксперимент, прочитав несколько исследований о пользе красного мяса. По ее словам, раньше она была убеждена, что рыба и птица намного полезнее, и ела в основном их. Перед началом мясной диеты девушка сдала анализы крови, чтобы зафиксировать свои показатели здоровья и сравнить их с теми, которые будут через месяц.

Она отметила, что во время эксперимента ела красное мясо каждый день, но старалась готовить его дома и ограничивала потребление мясных деликатесов, которые подвергаются сильной обработке. К тому же она добавила в рацион больше цельнозерновых продуктов, овощей и зелени. По ее словам, к концу месяца она заметила, что ее весенняя хандра исчезла, настроение улучшилось, а работоспособность стала выше. Однако вместе с этим она стала чаще испытывать вздутие живота.

Материалы по теме:
«Почему я больше не веган» Личный опыт: орторексия — один из самых «модных» недугов XXI века
«Почему я больше не веган»Личный опыт: орторексия — один из самых «модных» недугов XXI века
12 ноября 2015
«Убить всех веганов» За что мясоеды не любят поклонников растительной диеты
«Убить всех веганов»За что мясоеды не любят поклонников растительной диеты
24 августа 2016

Девушка призналась, что результаты анализов в конце эксперимента оказались полной неожиданностью. Она ожидала, что уровень холестерина, который в начале эксперимента был на верхней границе нормы, вырастет еще сильнее, но он снизился на восемь процентов. По ее словам, единственным показателем, который за месяц стал хуже, была щелочная фосфатаза.

Ранее диетолог Яэль Хасбани посоветовала ограничить в ежедневном меню красное мясо. Она отметила, что в избытке этот продукт повышает риск развития болезней сердца и сосудов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп рассказал о результатах разговора с Путиным

    В центре Москвы загорелся ресторан

    Беременная Ида Галич оголила живот на новых фото

    Рубио допустил введение Трампом новых санкций против России

    «КВН» уничтожил «Козака»

    Президент Финляндии назвал нового посредника в переговорах по Украине

    Молния поразила насмерть двух строивших плот мужчин

    В США раскрыли схему импорта ворованных iPhone в Китай

    Артемий Лебедев назвал очень простой способ перестать переживать из-за мировой политики

    Звезда «Игры престолов» пересел в экономкласс и удивил попутчиков в самолете

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости