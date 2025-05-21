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19:27, 21 мая 2025Путешествия

Два катера столкнулись у отеля в Египте, загорелись и попали на видео

Shot: В Хургаде два прогулочных катера столкнулись напротив отеля
Мария Борисова
Мария Борисова

Два прогулочных катера столкнулись напротив популярного отеля в Хургаде, Египет. Последствия аварии попали на видео, которое публикует Telegram-канал Shot.

Уточняется, что лодки врезались друг в друга и загорелись у причала гостиницы Marina. В результате одно из судов уже сгорело дотла, а второе продолжает полыхать. Пожар пытаются потушить больше часа.

Причину аварии установить пока не удалось. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

Ранее в Шарм-эль-Шейхе катер сбил туристку из России. В результате женщина получила серьезные травмы.

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