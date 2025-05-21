Экс-премьер Украины указал на цинизм в убийстве бывшего советника Януковича

Азаров: Убийство экс-советника Януковича Портнова отличается особым цинизмом

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров высказался, что убийство экс-советника одного из прошлых президентов страны Виктора Януковича Андрея Портнова отличается особым цинизмом из-за того, что было совершено у школы, где учится его ребенок. Его цитирует РИА Новости.

Он добавил, что факт преступления подтвердили, и отказался от других комментариев. Азаров лишь добавил, что хорошо знал Портнова. По его данным, тот был женат вторым браком.

В среду стало известно, что Андрея Портнова застрелили утром недалеко от Мадрида, в городе Посуэло-де-Аларкон. 52-летний украинец был убит несколькими выстрелами перед частной Американской школой в Посуэло-де-Аларконе.

В полиции уточнили, что тот собирался сесть в автомобиль, когда к нему приблизились двое или трое нападавших и произвели пять выстрелов, по меньшей мере три из которых попали ему в голову.