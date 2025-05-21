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13:57, 21 мая 2025Мир

Финляндию призвали возместить «Росатому» убытки

«Росатом» потребовал от Финляндии возместить все убытки
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Vesa Moilanen / Lehtikuva / via Reuters

Финляндия должна возместить корпорации «Росатом» все убытки, связанные с решением прекратить строительство атомной электростанции (АЭС) «Хинхикиви». С таким требованием выступил директор компании Алексей Лихачев, его цитирует РИА Новости.

«Решение политизированное, комментировать его с точки зрения здравого смысла очень сложно», — сказал глава «Росатома», подчеркнув, что Хельсинки должен компенсировать убытки, связанные с разработкой проекта и первым этапом строительства.

Ранее Лихачев рассказал, что «Росатом» лишь временно приостановил строительство Балтийской АЭС в Калининградской области и вскоре перезапустит работы.

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