Игра Fortnite вернулась на iPhone

Apple вернула Fortnite на iPhone спустя пять лет после удаления из App Store

Популярная онлайн-видеоигра Fortnite стала доступна на iPhone после пятилетнего перерыва. Об этом разработчик тайтла Epic Games заявил в своем X.

Игра стала доступна в магазине App Store для пользователей из США — ее можно установить на iPhone и iPad. Также Fortnite добавили в альтернативные магазины Epic Games Store и AltStore, которые работают для пользователей из стран Европейского союза (ЕС). «Скоро она появится в поиске App Store», — отреагировал на возвращение игры разработчик.

Fortnite удалили из-за нарушения правил App Store в 2020 году. Последние пять лет Epic Games подавала жалобы и судилась с Apple. 9 мая представители Epic Games заявили, что подали заявку на публикацию игры в App Store США, используя шведский аккаунт разработчика. Их американский аккаунт был заблокирован пять лет назад.

По словам журналистов издания 9to5Mac, Apple могла пойти Epic Games навстречу из-за давления властей. На 27 мая намечено слушание относительно разбирательства Apple и Epic Games — американская корпорация должна объясниться по поводу неразмещения Fortnite в iPhone.

За пределами США и стран ЕС Fortnite все так же недоступна для скачивания на устройства Apple.

В конце мая Таганский суд Москвы оштрафовал Apple на 7,5 миллиона рублей за отказ удалить запрещенный контент. Суд не стал делиться подробностями дела, а юрист компании отказалась комментировать ситуацию.