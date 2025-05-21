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11:01, 21 мая 2025Мир

Китай выступил против новых антироссийских санкций ЕС

МИД КНР: Китай выражает протест в связи с 17-м пакетом антироссийских санкций ЕС
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Пекин выступает против 17-го пакета антироссийских санкций Европейского союза (ЕС), в который также вошли китайские компании. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, передает ТАСС.

«Китай выражает решительное недовольство и категорический протест в связи необоснованными санкциями европейской стороны в отношении китайских предприятий», — сказала политик.

Ранее Совет ЕС утвердил 17-й пакет санкций против России. Отмечается, что в пакет были включены рестрикции против 189 танкеров, предназначенных для морских перевозок нефти и сжиженного природного газа (СПГ).

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