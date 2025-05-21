Лавров передал президенту Армении привет от Путина

Лавров передал президенту Армении Хачатуряну привет от Путина

Глава МИД России Сергей Лавров передал президенту Армении Ваагну Хачатуряну «привет» от российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости.

«Спасибо за эту возможность посетить вас, передать приветы от Владимира Путина и выразить надежду, что вы одобрите полезные переговоры, которые мы здесь сегодня провели в развитие поручений, которые нам дали президент России и премьер-министр Армении», — сказал он.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян положительно оценил отношения Москвы и Еревана в этом году. По его словам, между ним и президентом России Владимиром Путиным идет активный диалог, а вице-премьеры стран очень тесно работают в рамках Евразийского экономического союза и по вопросам двусторонних отношений.

До этого Лаврова «заинтересовали» адреса симпатичных армянских студенток. «Если симпатичные — нужен просто адрес, зачем семейное положение?», — пошутил дипломат, комментируя просьбу модератора встречи представляться студентов, называя имя, фамилию, место работы или учебы.