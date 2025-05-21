Лавров раскрыл позицию Путина и Трампа по долгосрочному миру на Украине

Лавров: Путин и Трамп высказались за выработку параметров мира на Украине

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп высказались за выработку параметров долгосрочного мира на Украине. Позицию глав государств раскрыл глава МИД России Сергей Лавров, сообщает ТАСС.

«Разговор завершился тем, что оба лидера высказались в пользу прежде всего определения параметров долгосрочного мира», — заявил дипломат.

По его словам, это бы решило проблему ликвидации первопричин украинского кризиса. Он напомнил, что первопричинами конфликта стали расширение НАТО на Восток и курс Киева на истребление всего русского.

Ранее президент США заявил, что в результате его разговора с российским лидером Владимиром Путиным был достигнут большой прогресс по урегулированию конфликта на Украине. Он добавил, что украинский конфликт не касается США напрямую, но Вашингтон готов продолжить усилия по его разрешению.