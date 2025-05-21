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09:42, 21 мая 2025Из жизни

Мужчина откусил ухо кошке в ответ на ее укус

В США мужчина откусил ухо кошке и попал под арест
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Pulaski County Detention Center

В округе Пьюласки, США, мужчину по имени Закари Роллинс арестовали за жестокое обращение с кошкой. Об этом сообщает Lex 18.

О неадекватном поведении 22-летнего Роллинса сообщила его возлюбленная. Она позвонила полиции во время ссоры и рассказала, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения откусил ухо ее питомцу. По прибытии полицейские застали Роллинса прячущимся на кровати под одеялами. Он попал под арест.

Позже женщина показала полиции фотографии ее раненого кота и сообщение Роллинса, которое он отправил матери. В нем он писал, что укусил кошку в ответ на то, что она укусила его. На допросе мужчина опроверг эту информацию. Он заявил, что просто скинул с себя животное.

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После ареста Роллинса заподозрили в связи с расправой над двумя другими котами. Он должен предстать перед судом 21 мая.

Ранее сообщалось, что в Индии муж откусил спящей жене нос и съел его. До этого мужчина часто шутил, что ее нос такой красивый, что он готов его проглотить.

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