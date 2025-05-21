Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:22, 21 мая 2025Экономика

В России собрались отменить часть поддержки кризисной отрасли

«Ъ»: Минтранс предложил отменить еще не введенные льготы для угольных компаний
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Минтранс России предложил урезать часть планируемых мер поддержки угольной отрасли, которая находится в кризисном состоянии. Об этом со ссылкой на письмо замглавы ведомства Алексея Шило в Минэнерго сообщает «Коммерсантъ» («Ъ»).

По мнению чиновника, компаниям не нужны скидки на транспортировку угля в северо-западном и южном направлениях, потому что их заявки и без того кратно превышают заложенные в финансовом плане РЖД объемы перевозки.

Речь идет об одобренном президентом страны Владимиром Путиным предложении обязать РЖД предоставить угольщикам скидки в размере 12,8 процента на экспорт в указанных направлениях и возвращении понижающих коэффициентов на срок с 1 мая по 31 декабря. Предполагается, что компенсацию за предоставление скидки железнодорожники получат из федерального бюджета.

Источник издания в угольной отрасли подчеркнул, что Минтранс занимается подменой понятий, так как заявки на перевозку грузов еще не означают реальной погрузки. Он напомнил, что даже в РЖД жалуются, что половина заявок на отправку угля не исполняются, то есть никакого увеличения объема поставок нет и не предвидится.

Материалы по теме:
«Так продолжаться не могло» 35 лет назад СССР потрясли забастовки шахтеров. Как тысячи рабочих изменили историю страны?
«Так продолжаться не могло»35 лет назад СССР потрясли забастовки шахтеров. Как тысячи рабочих изменили историю страны?
11 июля 2024
Уголь как драйвер экономики. Путин поручил разработать меры поддержки угольной отрасли. Что поможет шахтерам?
Уголь как драйвер экономики.Путин поручил разработать меры поддержки угольной отрасли. Что поможет шахтерам?
19 декабря 2024

Другой собеседник объяснил, что угольщики вынуждены заявлять к перевозке больше грузов, чем у них есть, для обеспечения стабильности поставок. Таким образом, они снижают собственные риски за счет РЖД, однако именно из-за железнодорожников сами риски и появляются.

При этом первый источник напомнил, что даже с учетом предлагаемых скидок экспорт через южные порты позволит разве что не получить убыток. Кроме того, рост тарифов уже обогнал запланированные послабления.

В марте стало известно, что 27 угольных компаний страны оказались на грани банкротства, а еще 62 находятся в сложной ситуации. В совокупности они отвечают за треть добычи в стране. В апреле ситуация ухудшилась.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Дебильные приказы». На Украине разгорелся скандал после удара «Искандера» по лагерю спецназа ВСУ. В Раде требуют уволить Сырского

    Мужской монастырь появился в деле о взрыве на складе пиротехники в российском городе

    Врач посоветовал не есть овсянку на завтрак

    Российский аэропорт снял ограничения на полеты

    Непереносимость кошками лактозы объяснили

    Путин рассказал о священнослужителях в зоне СВО

    Путин порассуждал об идиотах в ВСУ

    Путин назвал ключевое направление для российских военных

    Власти Украины признали удар по скоплению военных в Сумской области

    16-летнюю дочь Юлии Пересильд застали за поцелуем с популярным певцом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости