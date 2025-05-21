В России собрались отменить часть поддержки кризисной отрасли

«Ъ»: Минтранс предложил отменить еще не введенные льготы для угольных компаний

Минтранс России предложил урезать часть планируемых мер поддержки угольной отрасли, которая находится в кризисном состоянии. Об этом со ссылкой на письмо замглавы ведомства Алексея Шило в Минэнерго сообщает «Коммерсантъ» («Ъ»).

По мнению чиновника, компаниям не нужны скидки на транспортировку угля в северо-западном и южном направлениях, потому что их заявки и без того кратно превышают заложенные в финансовом плане РЖД объемы перевозки.

Речь идет об одобренном президентом страны Владимиром Путиным предложении обязать РЖД предоставить угольщикам скидки в размере 12,8 процента на экспорт в указанных направлениях и возвращении понижающих коэффициентов на срок с 1 мая по 31 декабря. Предполагается, что компенсацию за предоставление скидки железнодорожники получат из федерального бюджета.

Источник издания в угольной отрасли подчеркнул, что Минтранс занимается подменой понятий, так как заявки на перевозку грузов еще не означают реальной погрузки. Он напомнил, что даже в РЖД жалуются, что половина заявок на отправку угля не исполняются, то есть никакого увеличения объема поставок нет и не предвидится.

Другой собеседник объяснил, что угольщики вынуждены заявлять к перевозке больше грузов, чем у них есть, для обеспечения стабильности поставок. Таким образом, они снижают собственные риски за счет РЖД, однако именно из-за железнодорожников сами риски и появляются.

При этом первый источник напомнил, что даже с учетом предлагаемых скидок экспорт через южные порты позволит разве что не получить убыток. Кроме того, рост тарифов уже обогнал запланированные послабления.

В марте стало известно, что 27 угольных компаний страны оказались на грани банкротства, а еще 62 находятся в сложной ситуации. В совокупности они отвечают за треть добычи в стране. В апреле ситуация ухудшилась.