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02:56, 21 мая 2025Россия

Песков заявил о незакрытом вопросе по переговорам с Украиной

Песков: Вопрос, кто подпишет документы от Киева, так или иначе будет в повестке
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Roman Naumov / Global Look Press

Вопрос о том, кто со стороны Киева будет подписывать документы с Москвой в случае, если стороны достигнут соглашения об урегулировании украинского конфликта, так или иначе окажется в повестке. Об этом незакрытом вопросе заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.

«Это вопрос, который так или иначе встанет на повестку дня», — отметил официальный представитель Кремля.

До этого он уже говорил, что для РФ при подписании документов принципиальным станет кандидатура того, кто подпишет их от лица украинской стороны.

Ранее Песков сообщил, что сейчас нет конкретных сроков подготовки меморандума Москвы и Киева об урегулировании конфликта на Украине. Он отметил, что сторонам предстоит сложная работа по согласованию документа.

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