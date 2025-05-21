Раскрыты пять важных продуктов для усиления интереса к сексу

Еда способна усилить сексуальное возбуждение, считает уролог Малаги Шашидхар Шашанк. Пять продуктов для повышения либидо он раскрыл изданию India Express.

Первым важным продуктом для сексуального здоровья врач темный шоколад. По его словам, флавоноиды, которые в нем содержатся, усиливают приток крови к половым органам, стимулируют выработку гормонов эндорфинов и создают чувство удовольствия и близости.

Также Шашанк отметил пользу авокадо, которое богато полезными жирами и витамином Е. «Этот продукт способствует выработке гормонов и придает энергии, что делает его незаменимым дополнением к рациону для сексуального здоровья», — заявил он.

Уролог добавил, что также положительно воздействуют на либидо семена и орехи. По его словам, оба продукта стимулируют выработку полового гормона тестостерона, влияющего на сексуальное желание как у мужчин, так и у женщин. Еще одним незаменимым ингредиентом для высокого либидо врач назвал ягоды. Он привел в пример арбузы, малину и клубнику, которые за счет содержащегося в них цитруллина снимают спазм кровеносных сосудов и улучшают кровообращение и тем самым обеспечивают дополнительную поддержку сексуальной функции.

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